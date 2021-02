Nintendo Direct: un leak potrebbe aver svelato in anticipo gli annunci di stasera

Manca ormai poco all'inizio del nuovo evento Direct che Nintendo trasmetterà stasera. Tuttavia, un leak apparso su reddit potrebbe aver svelato in anticipo molti degli annunci a cui potremo assistere a breve.

Stando all'insider PracticalBrush, che in passato ha rivelato correttamente informazioni riguardanti Monster Hunter Rise, Pokémon Spada & Scudo, Super Smash Bros. Ultimate e Persona 5 Strikers, Nintendo sta preparando gli annunci legati a titoli come Fall Guys, No More Heroes 3 e Apex Legends. Di seguito, vi forniamo la lista completa di tutti i giochi che secondo l'indiscrezione appariranno durante il Nintendo Direct:

Project Triangle Strategy

NeonWhite

SaGa Frontier

World's End Club

Fall Guys

Legend Of Mana

Stubbs

No More Heroes 3

Mario Golf,

Apex Legends

Ghosts and Goblins Resurrected

Tales from Borderlands

Ninja Gaiden

Miitopia

Samurai Warriors 5

L'affidabilità del leaker è stata confermata anche da Daniel Ahmad, conosciuto anche come ZhuegeEX su Twitter, che solitamente si dimostra ben informato sulle vicende del mercato videoludico. Sembra però che Nintendo abbia in serbo altre sorprese oltre a quelle sopraelencate, dal momento che si parla di una "lista parziale". Molti fan, del resto, attendono trepidamente novità su giochi come Bayonetta 3 o, ancor di più, sul sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Per quanto riguarda Ninja Gaiden in particolare, è stata già avvistata online la Sigma Trilogy per Switch e PS4 all'interno della quale saranno inclusi NinjaGaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, e Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

In attesa di scoprire se le anticipazioni di PracticalBrush si riveleranno corrette, vi invitiamo a connettervi al canale Twitch di Everyeye.it per seguire insieme alla redazione e alla nostra community il nuovo evento che Nintendo si appresta a trasmettere a partire dalle ore 23:00.