Nintendo Direct a luglio? Jeff Grubb ha sentito qualcosa ma non è convinto

La calda estate dei videogiochi è iniziata, questa settimana si terranno grandi eventi come la Summer Game Fest e Xbox Games Showcase, mentre la settimana successiva spazio a Capcom Showcase e Ubisoft Forward. E Nintendo? Tutto tace.

Nintendo aveva confermato la sua assenza all'E3 prima che la fiera di Los Angeles venisse cancellata, a quanto pare secondo alcuni rumor la compagnia non avrebbe una lineup forte da mostrare al pubblico per i prossimi mesi e per questo non ci sarebbe nessun evento comunicativo in programma.

Tuttavia Jeff Grubb lancia l'indiscrezione e quanto quanto udito dalle sue fonti, un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere trasmesso a luglio.

"Ho sentito dire che ci sarà qualcosa a luglio... ma non so se sia un Direct vero o proprio o un Direct Partner o Mini... Non ne ho proprio idea, ma comunque non aspettatevi nulla da Nintendo almeno fino al mese prossimo. Sempre che succeda, sono solo voci."

Grubb stesso non sembra troppo convinto della possibilità di un Direct a luglio, anche perché ricordiamo che a settembre si terrà l'evento Nintendo Live a Seattle che potrebbe essere portavoce di interessanti novità legate ai giochi per Switch in uscita nei prossimi mesi e magari anche alla prossima console della casa di Kyoto.