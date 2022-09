Nintendo Direct, Mario + Rabbids Sparks of Hope si mostra in un nuovo trailer

Mario + Rabbids Sparks of Hope si è mostrato in occasione del Nintendo Direct ancora in corso, con la casa di Kyoto che ha pubblicato un nuovo video di gameplay su questo divertente titolo, fornendo inoltre informazioni sulla sua Gold Edition.

In questo video vediamo Mario e i Rabbids in azione nei diversi mondi colorati del gioco, che presenteranno un forte focus sull'esplorazione e sui segreti ambientali.

I personaggi riceveranno diverse ricompense e monete durante l'avventura, con la possibilità di utilizzare le proprie risorse per acquistare nuove abilità per sé stessi o per gli Spark, degli speciali animaletti volanti che saranno presenti durante tutta l'avventura.

Nintendo ha inoltre annunciato che, preordinando la Gold Edition di questo titolo, avrete accesso rispettivamente a: gioco base, alcune armi e al Season Pass.

Mario + Rabbids Sparks of Hope uscirà il 20 Ottobre 2022 su Nintendo Switch.