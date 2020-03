Nintendo Direct di marzo 2020 in arrivo a breve: lo riferisce un report!

Dopo aver offerto al pubblico in fervente attesa del nuovo capitolo del life-simulator con un Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizons, la Casa di Kyoto potrebbe avere in serbo un nuovo appuntamento.

A suggerirlo è la redazione di Venture Beat, che riferisce di un prossimo Nintendo Direct attualmente in fase di preparazione. "Il publisher - si scrive - non lo ha ancora confermato, ma si trova nelle fasi finali di assemblaggio della presentazione video". Il portale invita dunque il pubblico ad attendersi un annuncio ufficiale nel corso dei prossimi giorni, con l'evento atteso entro le prossime due settimane. Pur non rivelando le proprie fonti, Venture Beat indica come papabili per l'appuntamento le date di mercoledì 18 e giovedì 19 marzo.



Diversamente da quanto visto negli ultimi mesi, che hanno ospitato prima un Pokémon Direct e poi il Direct a tema Animal Crossing: New Horizons, questo nuovo streaming dovrebbe invece essere caratterizzato da un respiro più ampio e da un focus sulla line-up di giochi first e third party in arrivo su Nintendo Switch nel prossimo futuro.



Recentemente, altri rumor su un Nintendo Direct si erano fatti largo nella community videoludica. Ad ora, lo ricordiamo, si tratta di semplici voci di corridoio, poiché nulla è stato confermato in tal senso dalla Casa di Kyoto: per scoprire quando sarà il prossimo Nintendo Direct non resta dunque che attendere!