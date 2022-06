Nintendo Direct Mini del 28 giugno: quali giochi possiamo aspettarci?

Il Nintendo Direct Mini Partners Showcase è in programma il 28 giugno alle 15:00, Nintendo ha promesso un mini evento della durata di 25 minuti dedicato ai giochi terze parti in arrivo su Switch prossimamente. Ma quali giochi possiamo aspettarci?

Hollow Knight Silksong ci sarà? E' uno dei tormentoni dei Direct ma essendo il gioco stato (ri)presentato all'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno, probabilmente non riapparirà in questa occasione. Dai rumor sembra invece sicuro l'annuncio di NieR Automata per Nintendo Switch mentre non ci sarà probabilmente Mario + Rabbids Sparks of Hope che verrà mostrato il 29 giugno da Ubisoft.

L'evento non darà spazio ai giochi first party e dunque possiamo ragionevolemente escludere la presenza di Bayonetta 3, sì sviluppato da PlatinumGames ma pubblicato da Nintendo e dunque trattato come un gioco first party a tutti gli effetti. E' anche vero però che il Direct non sarà incentrato probabilmente sugli indie (ai giochi indipendenti è dedicato l'evento Nintendo Indie World) e dunque possiamo aspettarci l'annuncio di versioni Switch di giochi già noti (come nel caso di Nier Automata), oltre magari a qualche novità... ma per saperlo non ci resta che attendere poche ore.

