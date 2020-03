Nintendo Direct Mini: tutti gli annunci, da Catherine Full Body a BioShock The Collection

Nel suo ultimo Nintendo Direct Mini, Nintendo ha presentato una nutrita e variegata serie di giochi per Nintendo Switch in uscita nel 2020, alcuni dei quali disponibili già da oggi.

I titoli presentati nel video includono avvincenti giochi di ruolo come Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Bravely Default II, celebri franchise in arrivo per la prima volta su una console Nintendo, come Borderlands, XCOM 2 e BioShock, e remake del calibro di Burnout Paradise Remastered e Panzer Dragoon. Non sono inoltre mancati giochi perfetti sia per i giocatori occasionali che per i più esperti, come Good Job!, 51 Worldwide Games e Animal Crossing: New Horizons.

Nel corso del Nintendo Direct Mini sono stati anche rivelati diversi contenuti in arrivo per alcuni giochi per Nintendo Switch già disponibili, come un aggiornamento gratuito per Ring Fit Adventure, maggiori dettagli sui prossimi DLC a pagamento per Pokémon Spada e Pokémon Scudo, nonché la notizia che il prossimo personaggio incluso nel Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros Ultimate arriverà dalla serie ARMS. Potete vedere la trasmissione in lingua italiana in apertura.

Nintendo rende noto infine che alcune date di uscita indicate potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus che potrebbe rallentare i processi produttivi e distributivi in tutto il mondo.