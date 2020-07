Nintendo Direct Mini: tutti gli annunci, da Shin Megami Tensei V a Rogue Company

Nella giornata di oggi, Nintendo ha mandato in onda il suo primo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, una presentazione dedicata ai titoli per Nintendo Switch di publisher e sviluppatori terzi. Ulteriori video della serie Partner Showcase verranno trasmessi nel corso dell’anno.

Protagonisti del video odierno sono stati due nuovi titoli della serie di giochi di ruolo Shin Megami Tensei: un remake in alta definizione di uno dei giochi più apprezzati della serie, Shin Megami Tensei IIY Nocturne HD Remaster, e un nuovo capitolo della serie principale, Shin Megami Tensei V, che uscirà in contemporanea mondiale su Nintendo Switch nel 2021.

Il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase di oggi ha inoltre presentato tre pacchetti di DLC per Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda che, oltre a nuovi personaggi giocabili, introducono mappe e modalità inedite. I giocatori hanno anche potuto scoprire il gameplay tutto all'insegna dell’azione di due titoli per Nintendo Switch disponibili prossimamente, Rogue Company e WWE 2K Battlegrounds.

Shin Megami Tensei V: il prossimo capitolo numerato della serie Shin Megami Tensei di ATLUS sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. In questo epico gioco di ruolo l’ordine è crollato e il caos regna su tutto. Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch sarà pubblicato in contemporanea mondiale nel 2021.

Shin Megami Tensei III Nocturne: HD Remaster: sono trascorsi 17 anni dal lancio di Shin Megami Tensei III, conosciuto in Europa con il titolo di Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call. Adesso, la leggenda apocalittica fa il suo ritorno con un remake in alta definizione, disponibile su Nintendo Switch nella primavera del 2021.

Rogue Company: un nuovo sparatutto sbarca su Nintendo Switch. In Rogue Company i giocatori hanno a disposizione un vero e proprio arsenale di armi e abilità con cui affrontare gli avversari in modalità competitive o casual, che si tratti di altri utenti o di personaggi controllati dalla CPU. Questo sparatutto online in terza persona di First Watch Games offre inoltre la possibilità di resuscitare i compagni di squadra, permettendo a chi cade di ritornare immediatamente in gioco. Sin dal lancio saranno supportati il gioco con utenti di altre console e la possibilità di sincronizzare i propri progressi tra più piattaforme, oltre alla mira assistita dai sensori di movimento. Maggiori informazioni su Rogue Company saranno rivelate nella giornata di oggi.

WWE 2K Battlegrounds: il nuovo capitolo della serie WWE 2K Battlegrounds offre mischie senza esclusione di colpi e tantissima azione arcade per un massimo di quattro giocatori, con le mosse e le ambientazioni sopra le righe che da sempre contraddistinguono la serie. Grazie a un’esperienza multiplayer intuitiva, questo capitolo farà la gioia dei giocatori casual e degli appassionati di wrestling. WWE 2K Battlegrounds sarà disponibile su Nintendo Switch dal 18 settembre.

DLC per Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda: sono in arrivo tre pacchetti di DLC a pagamento per Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda. Il primo sarà reso disponibile oggi.

Pacchetto DLC 1: Pacchetto personaggi – Con il primo pacchetto, cinque personaggi aggiuntivi fanno il loro debutto bel gioco, inclusi Impa, che eccelle nei combattimenti a distanza con il naginata, e Aria, perfetta per i giocatori che adorano le sfide. Se si viene colpiti o si va fuori tempo con lei, infatti, la partita finisce.

– Con il primo pacchetto, cinque personaggi aggiuntivi fanno il loro debutto bel gioco, inclusi Impa, che eccelle nei combattimenti a distanza con il naginata, e Aria, perfetta per i giocatori che adorano le sfide. Se si viene colpiti o si va fuori tempo con lei, infatti, la partita finisce. Pacchetto DLC 2: Pacchetto melodie – Dopo aver acquistato questo pacchetto, al gioco vengono aggiunti 39 brani, incluse versioni remixate della musica di sottofondo. I giocatori possono cambiare la musica di sottofondo in qualsiasi momento e attraversare Hyrule ascoltando i loro brani preferiti.

– Dopo aver acquistato questo pacchetto, al gioco vengono aggiunti 39 brani, incluse versioni remixate della musica di sottofondo. I giocatori possono cambiare la musica di sottofondo in qualsiasi momento e attraversare Hyrule ascoltando i loro brani preferiti. Pacchetto DLC 3: Storia aggiuntiva – La sinfonia della maschera – Questo pacchetto permette ai giocatori di vestire i panni di Skull Kid mentre attraversano una nuova mappa e scoprono una nuova storia al ritmo di brani inediti. Le abilità di Skull Kid variano in base alla maschera che indossa.

Il Pacchetto DLC 1 sarà disponibile per l’acquisto nel Nintendo eShop a partire da oggi, al prezzo di 5,99 €. Il secondo e il terzo pacchetto di DLC saranno disponibili nel Nintendo eShop entro la fine di ottobre, al prezzo di 5,99 € e 9,99 € rispettivamente. Un Pass stagionale che include tutti e tre i pacchetti di DLC sarà acquistabile da oggi nel Nintendo eShop al prezzo di 14,99 €. I giocatori che acquistano il Pass stagionale riceveranno anche dei costumi bonus per Link e Zelda. Una versione su scheda, che include il gioco principale e tutti e tre i pacchetti di DLC, sarà disponibile nei negozi dal 23 ottobre.

Maggiori dettagli sul prossimo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase saranno rivelati in futuro.