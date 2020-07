Nintendo Direct Mini annunciato a sorpresa per oggi pomeriggio!

A sorpresa, Nintendo ha annunciato un Direct Mini per oggi pomeriggio, in onda dalle 16:00 (ora italiana) di lunedì 20 luglio, giorno piuttosto inusuale per eventi di questo tipo. Ma cosa possiamo aspettarci?

L'evento denominato Nintendo Direct Mini Partner Showcase sarà incentrato sui giochi di terze parti e a quanto pare sarà solo il primo evento di una serie: "alle ore 16:00 di oggi trasmetteremo un Nintendo Direct Mini Partner Showcase, il primo di una serie che si concentrerà sui titoli dei nostri partner. Riveleremo nuovi dettagli su una piccola selezione di giochi per Nintendo Switch già annunciati."

Secondo quanto riportato durante lo show della durata di circa dieci minuti non ci sarà spazio per nuovi annunci e il Direct Mini si concentrerà unicamente su giochi già annunciati, la dicitura "Partner Showcase" inoltre lascia intendere la totale assenza di annunci su titoli first party sviluppati internamente per lasciare spazio alle produzioni di editori terzi.

Probabilmente non sarà questa l'occasione giusta per annunciare la tanto rumoreggiata Super Mario Bros 35th Anniversary Collection, raccolta che dovrebbe focalizzarsi sulle avventure 3D di Mario come Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Restiamo in attesa di saperne di più, appuntamento alle 16:00 per il Direct Mini di luglio 2020.