Nintendo Direct Mini: da NieR Automata a Persona 5 Royal, tutti i giochi e nuovi annunci

Il Nintendo Mini Direct Partner Showcase del 28 giugno si è rivelato ricchissimo di novità, nonostante la durata piuttosto contenuta, non sono mancati approfondimenti su giochi già noti e nuovi annunci per Nintendo Switch.

Tra i giochi già noti protagonisti dell'evento troviamo Monster Hunter Rise Sunbreak e Return to Monkey Island, in arrivo prima su Nintendo Switch. A dispetto dei rumor, anche Mario + Rabbids Sparks of Hope è tornato a mostrarsi, inoltre Ubisoft ha annunciato l'apertura dei preordini ed ha confermato la data di uscita fissata per il 20 ottobre 2022. Presenti anche Sonic Frontiers, Live A Live e Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom, Minecraft Legends, No Man's Sky, A Plague Tale Requiem Cloud Version.

Spazio anche a nuovi annunci tra cui NieR Automata The End of YoRHa Edition, il gioco di PlatinumGames arriva finalmente su Nintendo Switch. Konami ha annunciato Super Bomberman R2 mentre Capcom ha svelato Mega Man Battle Network Legacy Collection, raccolta che include ben dieci diversi giochi della serie Mega Man Battle Network usciti originariamente su Game Boy Advance. Bandai Namco ha annunciato Pac-Man World Re-Pac, remake di Pac-Man World in arrivo il 26 agosto.

Altri annunci includono Dragon Quest Treasures, Portal Collezione da Compagnia, Harvestella, Disney Dreamlight Valley, Disney Dreamlight Valley, RPG Valley, Railgrade, Little Noah Scion of Paradise e Lorelei and the Laser Eyes. Infine, Atlus ha confermato l'arrivo di Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable su Nintendo Switch a partire dal 21 ottobre 2022.