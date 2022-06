Nintendo Direct Mini: ci sarà NieR Automata per Switch? Indizi da un giornalista spagnolo

Quali giochi verranno mostrati nel corso dell'appena annunciato Nintendo Direct Mini del 28 giugno? Il giornalista spagnolo Nacho Requena riprende una vecchia dichiarazione di Yoko Taro per suggerire il reveal del porting Switch di NieR Automata.

Il redattore di Revista Manual è intervenuto sui social per interagire con i suoi follower e condividere loro una serie di messaggi e meme che presagiscono, appunto, l'annuncio del più volte rumoreggiato porting di NieR Automata per Nintendo Switch.

La discussione aperta da Requena su Twitter si è poi spostata su Reddit, coinvolgendo tutti gli appassionati di action ruolistici che attendono con impazienza l'arrivo di NieR Automata sulla console ibrida della casa di Kyoto. Naturalmente, non sappiamo quanto possano essere affidabili le anticipazioni del giornalista spagnolo, ma d'altro canto non è nemmeno chiaro se dietro a queste sue dichiarazioni si nasconda un semplice auspicio o delle informazioni provenienti dal team di Yoko Taro o da Square Enix.

Se non altro, ci basta attendere solo fino alle ore 15:00 di domani, martedì 28 giugno, per scoprire se il porting Switch di Nier Automata verrà o meno svelato nella cornice mediatica del Nintendo Direct Mini. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di NieR Automata a firma di Giuseppe Arace.