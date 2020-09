Nintendo Direct Mini con nuovi giochi Switch: commentiamo l'evento domani su Twitch

Senza ripetere la sorpresa del Direct per i 35 anni di Super Mario Bros, la casa di Kyoto ci informa per tempo di aver pianificato un nuovo Direct Mini Partner Showcase: l'evento farà da sfondo all'annuncio di nuovi giochi destinati ad ampliare il già ricco catalogo di Switch.

Il nuovo appuntamento mediatico organizzato da Nintendo avrà luogo nella giornata di giovedì 17 settembre. Come facilmente intuibile, la nostra redazione seguirà in diretta l'evento digitale per offrirvi tutti gli aggiornamenti sulle novità in arrivo su Switch.

La programmazione del canale Twitch di Everyeye prevede quindi uno speciale che avrà inizio alle ore 15:30 di giovedì 17 settembre per discutere delle possibili sorprese in arrivo nel Nintendo Direct Mini delle ore 16:00. Lo spazio comunicativo allestito dalla casa di Kyoto sarà perciò affidato ai propri partner commerciali tra sviluppatori indie, publisher e software house maggiori.

Similarmente all'ultimo Direct Mini, nel corso dell'evento del 17 settembre ci attendono molteplici video reveal e filmati dimostrativi per giochi già annunciati e progetti che sfrutteranno proprio quest'occasione per presentarsi alla community Nintendo. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi consigliamo perciò di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per interagire con la nostra redazione e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità videoludiche. Con l'attivazione della campanella riceverete anche degli avvisi che vi notificheranno l'imminente inizio delle trasmissioni in palinsesto che, per questa settimana, prevede la maratona PS5 e il Night City Wire.