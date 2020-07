Nintendo Direct Mini Partner Showcase: previsti altri appuntamenti nel 2020

A sorpresa, nel corso della giornata di lunedì 20 luglio, i vertici della Casa di Kyoto hanno annunciato e trasmesso il primo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase.

Lo show digitale ha avuto una durata molto contenuta e si è focalizzato esclusivamente su annunci o novità riguardanti titoli Terze Parti destinati ad approdare su Nintendo Switch. Una vetrina destinata dunque a mettere in evidenza le produzioni in arrivo su console della Grande N, ma sviluppati da team indipendenti rispetto a Nintendo. Ebbene, sembra che questo nuovo format sia destinato ad accompagnare il pubblico per lungo periodo.

In un comunicato stampa pubblicato da Nintendo stessa è infatti possibile leggere quanto segue: "Con molteplici showcase previsti per quest'anno, continueremo a evidenziare l'ampiezza di giochi e la varietà di esperienze che ogni tipo di giocatore può trovare su Nintendo Switch". Ulteriori dettagli sul prossimo appuntamento con Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, si aggiunge, saranno resi noti "in futuro". Cosa ve ne pare di questo format?



Nel corso dell'appuntamento, lo ricordiamo, sono stati condivisi diversi annunci, tra i quali spicca sicuramente la pubblicazione di un nuovo trailer di Shin Megami Tensei V, sparito dai radar per lungo periodo in seguito alla prima presentazione, e l'annuncio di Shin Megami Tensei III NOcturne HD Remaster.