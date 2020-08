Nintendo Direct Mini Partner Showcase a sorpresa, ecco i nuovi annunci

Nintendo ha trasmesso a sorpresa il secondo Mini Direct Partner Showcase dedicato ai giochi di terze parti in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi. Tra i giochi presenti, Puyo Puyo Tetris 2, Kingdom Hearts Melody of Memory e Just Dance 2021.

Nello specifico durante la trasmissione abbiamo potuto dare una occhiata più approfondita a Kingdom Hearts Melody of Memory di Square Enix (previsto per un generico 2020), Fuser di Harmonix (studio autore di Rock Band), Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack (include due RPG della serie Taiko no Tatsujin) in arrivo durante l'inverno e al gioco free to play World of Tanks Blitz, ora disponibile per il download anche su Nintendo Switch.

Spazio anche per i nuovi annunci tra cui Big Rumble Boxing Creed Champions (gioco realizzato su licenza, che include pugili come Rocky Balboa, Adonis Creed e Viktor Drago) in uscita durante la primavera del 2021, Collection of Saga Final Fantasy Legend (include Final Fantasy Legend, Legend II e Legend III) e Just Dance 2021 di Ubisoft con 40 nuovi brani, disponibile dal 21 novembre. Si continua con Puyo Puyo Tetris 2 (disponibile dall'8 dicembre) e con il DLC Creeping Winter per Minecraft Dungeons.

Infine, una carrellata di video per titoli già noti come Jump Force Deluxe Edition, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition e Captain Tsubasa Rise of New Champions. In apertura trovate il Nintendo Mini Direct Partner Showcase in versione integrale, buona visione.