Nintendo Direct con Persona e Terze Parti: ancora rumor su una diretta a giugno

Si continua a dibattere di un nuovo Nintendo Direct in programma per giugno, con molteplici indiscrezioni che si stanno accumulando in rete.

E mentre noti insider chiamano in causa anche un nuovo Donkey Kong per Nintendo Switch, giungono rumor anche dalla Spagna. In particolare, il giornalista videoludico Nacho Requena, redattore del portale Manual, ha ribadito che un grande Nintendo Direct sarebbe in programma per la giornata di martedì 28 giugno 2022. La diretta, ha dichiarato nel corso di una diretta Twitch, dovrebbe peraltro ospitare molti videogiochi Terze Parti. Presente all'appello, sempre secondo Requena, anche un annuncio legato alla serie Persona, anche se il giornalista non ha saputo offrire dettagli più specifici in merito.



In aggiunta, sempre stando al giornalista, il prossimo Nintendo Direct dovrebbe portare con sé anche l'annuncio di un grande porting, relativo ad un titolo presente sul mercato da circa 4 anni. Anche in questo caso, Nacho Requena non ha però condiviso maggiori informazioni sull'eventuale identità del gioco in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.



Al momento, lo ricordiamo, dal colosso di Kyoto non è giunta alcuna conferma ufficiale in merito all'organizzazione di un grande Nintendo Direct estivo. Di recente, è stato invece trasmesso un Direct interamente dedicato al prossimo debutto di Xenoblade Chronicles 3.