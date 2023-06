Nintendo Direct: le nostre previsioni con Mario 2D, Pikmin, Chrono Trigger e Paper Mario

Il nuovo Nintendo Direct è alle porte e andrà in onda il 21 giugno alle 16:00, in attesa dell'evento digitale vi proponiamo le nostre previsioni sui possibili annunci, dal nuovo gioco di Mario 2D alle edizioni rimasterizzate di Pikmin e Pikmin 2: ecco quali novità ci saranno secondo noi!

Iniziamo proprio con Super Mario, molti insider parlano di un nuovo gioco di Mario in 2D non appartenente alla serie New Super Mario Bros. Effettivamente di un gioco di Mario bidimensionale si parla da tempo e il momento del reveal potrebbe essere finalmente arrivato.

Anche la riedizione di Paper Mario Il Portale Millenario potrebbe essere della partita, così come un nuovo gioco sportivo con protagonista la mascotte Nintendo (recentemente si è parlato di un nuovo Super Mario Baseball per Nintendo Switch). L'occasione potrebbe essere ghiotta anche per annunciare il tanto rumoreggiato nuovo gioco di Donkey Kong di cui si parla almeno dal 2019.

Pikmin 4 avrà un grande spazio all'interno del Direct ma è possibile che Nintendo possa annunciare anche un pacchetto con Pikmin e Pikmin 2 in versione rimasterizzata. Sul fronte dei grandi ritorni invece vogliamo sognare con il remake di Chrono Trigger, secondo un leaker il gioco esiste e verrà annunciato "presto"... magari proprio oggi?



Probabilmente ci saranno anche novità da Atlus, magari con l'annuncio di Shin Megami Tensei V Complete Edition. Sicuramente ci sarà spazio anche per il nuovo pacchetto DLC di Mario Kart 8 Deluxe, oltre a Everybody 1-2-Switch, quest'ultimo in uscita il 30 giugno. Ci aspettiamo in chiusura anche un teaser di Detective Pikachu 2, mentre vi suggeriamo di non trattenere il fiato aspettando novità su Nintendo Switch 2 e Metroid Prime 4.

One More Thing? Spariamo alto e citiamo il ritorno di F-Zero ma sappiamo che stiamo parlando davvero di qualcosa di impossibile, un nostro sogno e niente di più.