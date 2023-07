Un nuovo Nintendo Direct è previsto per settembre: Jeff Grubb sempre più scatenato

Poco ma sicuro, Jeff Grubb è stato un fiume di rumor e possibili anticipazioni nel corso dell'ultimo episodio del podcast Last of Nintendogs: oltre ad aver rivelato potenziali novità su Zelda e Metroid Prime 2 Remaster, il noto giornalista ed insider si spinge ancora più in là con i piani della Grande N.

Secondo Grubb, infatti, Nintendo starebbe pianificando una nuova edizione del suo Nintendo Direct per settembre 2023, pronta a rivelare grosse novità sui futuri giochi della casa di Kyoto. Non solo, l'evento in streaming potrebbe tenersi in contemporanea con il Nintendo Live 2023 che si terrà a Seattle dall'1 al 4 settembre: considerato che si tratterebbe della prima volta in assoluto che il Nintendo Live viene organizzato fuori dai confini nipponici, accompagnarlo con un apposito Direct potrebbe essere plausibile.

Un eventuale Nintendo Direct a settembre vedrebbe come sicuri protagonisti giochi molto attesi dai fan come Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG Remake, progetti annunciati proprio nel corso dell'edizione precedente di giugno e previsti in uscita su Nintendo Switch rispettivamente il 20 ottobre ed il 17 novembre. E se Grubb ha correttamente anticipato i piani della Grande N, il nuovo livestream potrebbe essere il palcoscenico ideale per svelare la possibile esistenza di Metroid Prime 2 Remaster, oltre alle novità su The Legend of Zelda. Non resta che attendere le prossime settimane per capire meglio quali sono i piani di Nintendo.