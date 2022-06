Nintendo Direct in programma a fine giugno? Spunta una nuova data

Eravamo abituati al consueto Nintendo Direct di giugno nella seconda settimana del mese ma ad oggi nulla sappiamo riguardo un possibile evento digitale di Nintendo e la casa di Kyoto non ha ancora annunciato nulla a riguardo.

Dove non arrivano però gli organi ufficiali, ormai lo sappiamo, arrivano i leaker e nei giorni scorsi si è parlato di un Nintendo Direct previsto per il 15 giugno, tuttavia giungono ora altre voci con una data diversa. Alanah Pearce, ex giornalista di IGN e altre testate e attualmente writer di Sony Santa Monica, ha dichiarato che un Nintendo Direct è previsto per il 29 giugno, i suoi follower però le hanno fatto notare come Nintendo non abbia annunciato nulla in merito.

Alanah ha dunque ricontrollato l'agenda riconfermando la data, ovvero mercoledì 29 giugno, certamente non impossibile anche se la maggior parte degli eventi Direct si tiene solitamente di giovedì o martedì. Il silenzio della casa di Kyoto sta lasciando molti davvero straniti, la compagnia giapponese ha un calendario di uscite piuttosto fitto per i prossimi mesi con i lanci di Xenoblade Chronicles 3 a luglio, Splatoon 3 a settembre e Bayonetta 2 (2022 ma senza data), oltre ovviamente a Pokemon Scarlatto e Violetto, ad oggi però nessun nuovo appuntamento comunicativo è stato confermato.