Nintendo Direct la prossima settimana? Forse ci siamo davvero questa volta

Lo YouTuber Nintendo Prime e l'insider Shpeshal Nick non hanno dubbi: la prossima settimana ci sarà un Nintendo Direct, in onda in un giorno imprecisato della prima settimana di febbraio, una finestra temporale più volte sfruttata dalla casa di Kyoto per i suoi eventi comunicativi.

E del resto, con Xbox e Sony che hanno aperto le danze a gennaio, manca proprio Nintendo a svelarci i suoi piani per il 2024 e il Direct di febbraio è ormai una piccola sicurezza da alcuni danni. Idealmente in programma tra il 6 e l'8 febbraio, questo show dovrebbe essere incentrato sui nuovi giochi in arrivo su Switch e molti sperano di poter avere anche le prime informazioni su Nintendo Switch 2.

Difficile dire se sia questo il timing giusto per la presentazione della nuova console: secondo vari rumor Nintendo Switch 2 uscirà a fine anno, tra settembre e novembre, tuttavia sembra ancora presto per una presentazione pubblica, idealmente prevista tra la primavera e l'estate.

Il Nintendo Direct tuttavia potrebbe sciogliere i nodi legati alla lineup Switch del 2024, attualmente composta da giochi come Paper Mario Il Portale Millenario e Luigi's Mansion 2, entrambi privi di una data di uscita, oltre a Princess Peach Showtime in uscita invece a marzo.