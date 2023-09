Nintendo Direct prossima settimana con F-Zero? I rumor impazzano!

Non bastavano i rumor sulle caratteristiche hardware di Nintendo Switch 2, e ora all'orizzonte si profila anche l'eventuale arrivo di un nuovo Nintendo Direct.

Dopo aver dedicato un'apposita finestra comunicativa all'imminente debutto di Super Mario Bros Wonder, il colosso di Kyoto potrebbe infatti essere pronto a offrire ulteriori dettagli sui prossimi giochi in arrivo su Nintendo Switch. Stando a un'interessante indiscrezione, tra questi ultimi potrebbe trovare spazio anche il richiestissimo ritorno di una IP molto amata dai fan.

A suggerirlo è il noto leaker attivo sui social come Pyoro, generalmente ben informato sui retroscena dell'attualità videoludica. Proprio quest'ultimo ha di recente supportato le ipotesi che vorrebbero un Nintendo Direct in arrivo la prossima settimana. Durante lo show, sostiene il leaker, dovrebbero arrivare notizie gradite a "una certa funzione MATLAB". Un indizio sibillino, che tuttavia la community ha risolto in pochi minuti, ricollegando il tutto alla funzione matematica F-Zero. Che la serie sia davvero pronta a fare il suo ritorno in scena?



Per il momento, non resta altro da fare che attendere l'eventuale annuncio di un nuovo Nintendo Direct, ma non è la prima volta che in rete trovano spazio rumor sull'annuncio di un nuovo F-Zero, il cui ultimo capitolo risale all'ormai lontano 2004.