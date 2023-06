Nintendo Direct la prossima settimana? Gli insider ci credono

Nintendo è stata l'unica grande assente della Summer Game Fest, la casa di Kyoto non ha presenziato a nessuno degli eventi degli ultimi giorni e non ha organizzato (per ora) il consueto Direct di metà giugno. Ma le cose potrebbero cambiare molto presto stando a vari rumor emersi in rete.

Alcuni insider infatti (tra cui Nate the Hate) ritengono "non da escludere" la possibilità che Nintendo trasmetta un Direct durante la settimana del 18 giugno e se così fosse un annuncio potrebbe essere imminente.

Non è chiaro se la compagnia trasmetterà un Direct tradizionale, un Mini Direct, un Indie World o un Partner Direct dedicato ai giochi di terze parti, ma sembra che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola, stando a varie segnalazioni. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un Nintendo Direct a luglio, anche se Jeff Grubb si è detto poco convinto di questa ipotesi.

Al momento sembra che Nintendo non abbia nulla di grosso da presentare dopo il lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, se non progetti più piccoli come Everybody 1-2-Switch. A luglio uscirà Pikmin 4 mentre la lineup autunnale di Nintendo Switch è ancora tutta da definire e probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.