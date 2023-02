Nintendo Direct la prossima settimana? Jeff Grubb dice di sì, ci saranno Zelda e Metroid

Un Nintendo Direct sembra essere imminente e secondo varie fonti il prossimo showcase della casa di Kyoto si terrà nella settimana del 6 febbraio, non c'è ancora una data precisa ma l'annuncio potrebbe essere imminente.

A dirlo è Jeff Grubb, che indirettamente conferma gli annunci dei porting per Switch di The Legend of Zelda Twilight Princess e The Legend of Zelda The Wind Waker, oltre al remake di Metroid Prime. Anche Nate Drake conferma un Direct per la prossima settimana ma non si sbilancia sugli annunci, al contrario di Ember (noto leaker Marvel) che invece spinge anche in questo caso sulle riedizioni dei due giochi di Zelda.

Tra altri giochi presenti potrebbero esserci Advance Wars 1+2 ReBoot Camp e Mario Baseball, il primo era previsto per il 2022 ma è stato rimandato a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il secondo non è mai stato annunciato ma secondo il leaker Zippo, un nuovo gioco di Baseball con protagonisti i personaggi Nintendo sarebbe già in fase avanzata di sviluppo.

Nintendo non ha altri giochi annunciati dopo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e dunque il Direct di febbraio servirà proprio a fare chiarezza sulla lineup Nintendo Switch per la seconda metà dell'anno.