Nintendo Direct la prossima settimana? Ecco la possibile data dell'evento

Tra i tanti eventi in programma nei prossimi giorni, manca ancora all'appello il classico Nintendo Direct di metà giugno, solitamente organizzato nei giorni dell'E3. L'evento potrebbe però tornare e un leak sembra svelare anche una possibile data per il Direct estivo.

Il possibile leak arriva da un Content Creator che ha ricevuto l'embargo per la recensione di un gioco indie, fissata per il 15 giugno alle 18:00, il gioco in questione sembra destinato ad apparire proprio nel Direct estivo, da qui emerge dunque la possibile data dello show, ovvero martedì 15 giugno probabilmente alle 17:00 o 17:30.

Si tratta però solamente di una speculazione e non ci sono ancora conferme da parte di Nintendo, se il Direct estivo si terrà davvero il 15 giugno, l'annuncio potrebbe arrivare nel corso di questa settimana, tra oggi e venerdì 10 giugno.

Giugno è un mese molto ricco per la casa di Kyoto, su Switch si apprestano ad uscire Mario Strikers Battle League Football, Fire Emblem Warriors Three Hopes e Monster Hunter Rise Sunbreak, il Direct potrebbe inoltre confermare ulteriori giochi in uscita questo mese su Switch provenienti dalla scena indipendente. Come al solito non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite per saperne di più sul prossimo Nintendo Direct.