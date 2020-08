Nintendo Direct la prossima settimana: la previsione di Jeff Grubb

È ormai da diverso tempo che la Casa di Kyoto non intrattiene il pubblico con un tradizionale Nintendo Direct in grande stile. Gli ultimi mesi hanno infatti visto il colosso videoludico percorrere una strada alternativa.

Alcuni annunci sono stati ad esempio affidati a rapide comunicazioni diffuse tramite canali social. Tra questi possiamo citare la conferma dell'arrivo di Pikmin 3 Deluxe su Nintendo Switch. La versione rivista e ampliata del gioco Nintendo Wii U segnerà il debutto del Capitano Olimar sulla nuova ammiraglia, con sbarco atteso per la data del 30 ottobre. Le novità legate allo sviluppo indipendente sono invece state concentrate in un nuovo Nintendo Indie World.



Secondo Jeff Grubb, Editor di Venture Beat, un nuovo Nintendo Direct potrebbe però essere in dirittura di arrivo. Nel discutere dell'argomento nel corso di un appuntamento live, il giornalista ha riferito: "Ho sentito alcune cose e penso che ci sia una forte possibilità per la trasmissione di un Nintendo Direct la prossima settimana, di venerdì. Questa è la data di cui ho sentito parlare". La giornata identificata da Grubb corrisponderebbe dunque al 28 agosto. Nel corso degli ultimi mesi, l'insider si è rivelata essere una fonte caratterizzata da un'affidabilità altalenante, con alcune previsioni rivelatesi corrette ed altre no. Per scoprire qualcosa di più sulla fondatezza di questo rumor, ad ogni modo sarà sufficiente attendere qualche giorno.