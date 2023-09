Nintendo Direct la prossima settimana? Gli ultimi rumor dicono di sì

Secondo alcune fonti del portale Universo Nintendo, un nuovo Nintendo Direct sarebbe imminente, come per altro giù suggerito anche da Nate The Hate e altri insider. L'evento non si terrà però questa settimana, stando a quanto riportato nelle ultime ore.

Il Nintendo Direct di settembre sarebbe in programma per la settimana che va dall'11 al 15 settembre, dunque probabilmente ne sapremo di più entro la fine di questa settimana oppure all'inizio della prossima, magari tra lunedì e martedì.

Per il momento tutto tace da parte di Nintendo, la compagnia ha tenuto recentemente un Direct dedicato a Super Mario Bros Wonder, in uscita a ottobre. La lineup Nintendo per la seconda metà dell'anno prevede tra gli altri anche Super Mario RPG a novembre, il nuovo gioco di WarioWare e Detective Pikachu Il Ritorno, ma chissà che non ci sia spazio per altre sorprese.

Il nuovo Direct potrebbe anche svelare i prossimi giochi indie e di terze parti in uscita su Switch nel corso del 2023. In molti sperano che durante la trasmissione possa esserci un accenno a Nintendo Switch 2 ma si tratta solamente di sogni e desideri in quanto non ci sono indizi concreti in merito.

Secondo gli ultimi rumor, Nintendo Switch 2 verrà annunciata tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 per poi raggiungere gli scaffali dei negozi nel corso del prossimo anno.