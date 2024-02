Nintendo Direct la prossima settimana, ma niente Switch 2? Due leaker si sbilanciano

Il Nintendo Direct di febbraio è ormai una tradizione da alcuni anni e dunque ci si aspetta che la casa di Kyoto tenga un nuovo showcase nelle prossime settimane. Ma quando, di preciso? Spunta una possibile data.

Guaranà su ResetERA parla di un Nintendo Direct in programma il 15 febbraio, stessa finestra rivelata da Universo Nintendo con il sito brasiliano che parla di un evento previsto tra il 12 e il 15 febbraio.

Universo Nintendo parla di un Direct "a breve termine" incentrato sui giochi in arrivo nei primi mesi del 2024 come Princess Peach Showtime e immaginiamo Luigi's Mansion 2 e Paper Mario Il Portale Millenario, sebbene questi ultimi due sembrino attesi per l'estate.

Nessun cenno ad un possibile annuncio di Nintendo Switch 2 e del resto secondo altri rumor, la presentazione della prossima console della casa di Kyoto sarebbe prevista tra la primavera e l'estate con un lancio fissato poi in autunno. Sarebbe quindi troppo presto per vedere il successore di Switch in azione, per questo bisognerà presumibilmente attendere i mesi primaverili.

Secondo alcune voci di corridoio nel prossimo Nintendo Direct ci sarà spazio per gli annunci di Fire Emblem 4 Remake e del nuovo Donkey Kong Country, con quest'ultimo che festeggia nel 2024 il trentesimo anniversario.