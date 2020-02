Nintendo Direct, pubblico in attesa? Giocatore crea l'appuntamento su Super Mario Maker 2!

Dopo aver recentemente offerto al proprio pubblico un intero Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, la Casa di Kyoto non ha ancora offerto conferme in merito alla trasmissione di un Direct di carattere generale.

Per ingannare l'attesa, un fan della Grande N ha scelto di crearsi una propria versione dell'evento, grazie ai tool creativi messi a disposizione da Super Mario Maker 2! Il livello, creato dall'utente "ReallyJosh" e raggiungibile grazie all'ID 35C-B74-20H, riproduce in chiave ironica l'ormai iconico format della Casa di Kyoto. Ad aprire le danze troviamo, prevedibilmente, una versione mariesca del Presidente di Nintendo America Doug Bowser, nel cui cognome molti dei fan hanno voluto leggere un divertente segno del destino al momento della nomina.



In seguito, seguono bizzarri aggiornamenti sulle novità in arrivo su Nintendo Switch, tra cui novità sulla finestra di uscita del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e su di un titolo molto richiesto dalla community Nintendo, ma per ora non trasformatosi in realtà. Una creazione giocosa, che potete visionare grazie al video che trovate direttamente in apertura a questa news.



In chiusura, ricordiamo che si sono recentemente susseguiti diversi rumor su un nuovo Nintendo Direct in arrivo. In attesa di scoprire i piani della Casa di Kyoto, quali sono i titoli Nintendo Switch o i possibili annunci che attendete di più?