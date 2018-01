Nintendo Direct: quando si terrà il prossimo evento con le novità su Switch e 3DS?

Mistero sul nuovo evento Nintendo Direct : secondo alcuni rumor, lo show sarebbe dovuto andare in onda, a dodici mesi esatti dalla presentazione di Switch. Ad oggi però del Direct non c'è traccia...

Nel tardo pomeriggio di ieri, GameStop USA ha pubblicato un Tweet nel quale parlava di un Direct imminente, al via entro 45 minuti. Il messaggio è stato subito cancellato, la nota catena ha però inserito nei propri database sei nuovi giochi misteriosi per Switch, i quali saranno annunciati presumibilmente durante il Direct in questione.

Dopo il Tweet di GameStop, Nintendo of America ha pubblicato sui social un'immagine che mostra Chibi-Robo in fiamme, come a voler testimoniare l'hype per l'evento, nonchè possibile rimando a Dark Souls Remastered. nessuna comunicazione ufficiale però è seguita a questo messaggio ironico. La divisione russa di Nintendo ha parlato di un Direct imminente, ma ad oggi non ci sono certezze riguardo la data di trasmissione.

A questo punto è difficile credere che il Direct possa essere trasmesso questa settimana, considerando che il venerdì non è una giornata solitamente riservata a questi eventi. Un Direct per giovedì 11 gennaio appare decisamente impossibile, considerando l'assenza totale di comunicazioni a riguardo. Restiamo in attesa di eventuali annunci sulla data di messa in onda del nuovo show.