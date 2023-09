Nintendo Direct: il riassunto dell'evento di settembre, da Peach Showtime a Mario RPG

L'attesissimo Nintendo Direct di settembre non ha tradito le aspettative: l'evento mediatico organizzato dalla casa di Kyoto è stato foriero di annunci e sorprese, tanto sul fronte delle esclusive first party quanto sui multipiattaforma, sugli indie e sui progetti di terze parti in arrivo su Switch.

I quaranta minuti di spettacolo digitale approntato dalla Grande N sono stati densi di World Premiere e di filmati di approfondimento che hanno aperto una finestra sul multiverso interattivo dei videogiochi già annunciati da Nintendo.

Il valzer dei reveal del Direct è stato aperto dal video gameplay de La Torre dell'Ordine di Splatoon 3, la seconda espansione maggiore dell'ultimo capitolo della celebre serie 'splattatutto' nintendiana. Diversamente dalle altre modalità a vocazione multiplayer di Splatoon 3, la Torre dell'Ordine darà accesso a un'esperienza singleplayer di stampo roguelike con orde di nemici da affrontare per acquisire personalizzazioni sempre più originali per il proprio alter-ego.

Il nuovo Direct di Nintendo ha poi svelato Paper Mario Il Portale Millenario, la riedizione Switch dell'avventura ruolistica tanto amata dall'utenza GameCube e destinata ad approdare sulla famiglia di console ibride dell'azienda nipponica nel corso del 2024. E che dire allora dello shadow drop su Nintendo Switch Online di F-Zero 99? La versione reimmaginata in salsa battle royale del racing game culto per Super Nintendo cala i giocatori all'interno di circuiti con lobby multiplayer da 99 utenti, ciascuno in lotta con gli altri corridori per tagliare il traguardo nelle prime posizioni e acquisire, così facendo, dei bonus per customizzare il proprio bolide.

Sempre nel corso del Direct settembrino di Nintendo è stato alzato ufficialmente il sipario sullo spettacolo platform adventure di Princess Peach Showtime, un'esperienza interattiva che vedrà la Principessa collaborare con Stella per salvare un teatro dai cattivoni di turno. Ampio spazio è stato dedicato anche a una nutrita selezione di videogiochi di terze parti, basti citare in tal senso il gameplay di Prince of Persia The Lost Crown, l'annuncio di Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft e l'approdo su Switch del fenomeno indie Dave the Diver, per tacere del reveal di Contra Operation Galuga.

La kermesse videoludica nintendiana è poi tornata sulle esclusive first party del colosso giapponese con il primo trailer di Mario vs Donkey Kong Remake, il filmato di Detective Pikachu Il Ritorno, il trailer di approfondimento sulle novità grafiche e ludiche di Super Mario RPG, i divertenti minigiochi di WarioWare Move It, la fantasmagorica avventura di Luigi's Mansion 2 HD, i nuovi tracciati del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe e tanto altro.

E voi, cosa ne pensate dell'ultimo Nintendo Direct? Fateci sapere con un commento quali videogiochi mostrati nel corso dello show hanno saputo catturare la vostra attenzione.