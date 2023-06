Nintendo Direct: riassunto, tutti i giochi e gli annunci di giugno

Si è concluso il Nintendo Direct di giugno 2023, che ci ha offerto un'interessante panoramica sul prossimo futuro di Nintendo Switch, i suoi giochi di punta e le produzioni terze parti più promettenti in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Tanta la carne al fuoco nei 40 minuti di presentazione.

L’evento si è aperto con un nuovo sguardo al DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell’Area Zero, che offrirà diversi nuovi Pokémon da catturare oltre ad introdurci a personaggi inediti: le due parti dell’espansione sono già disponibili per l’acquisto, con Nintendo che rimanda al prossimo futuro per maggiori aggiornamenti su Il Tesoro dell’Area Zero.

Si passa poi ad un nuovo trailer di Sonic Superstars, che offrirà quattro personaggi giocabili (Sonic, Tails, Knuckles ed Amy Rose) con tanto di cooperativa per 4 giocatori, per passare poi all’annuncio del nuovo sim-life Palia, giocabile online assieme ad altri giocatori a partire dall’inverno 2023. Spazio poi per un nuovo sguardo a Persona 5 Tactica, nuovo spin-off di Persona 5 disponibile dal prossimo 17 novembre, che lascia poi la scena al roguelike cooperativo in prima persona MythForce, in arrivo nel 2023. Confermato poi il prossimo Splatfest per Splatoon 3, che si svolgerà dal 15 al 17 luglio, e si ritorna ancora una volta a Pokémon con l’annuncio ufficiale di Detective Pikachu Il Ritorno, secondo episodio della serie nata su 3DS e disponibile a partire dal 6 ottobre.

Dal passato con furore: Nintendo svela il remake di Super Mario RPG, il grande classico per SNES rivive in veste aggiornata a partire dal 17 novembre 2023. E dopo Mario c’è spazio anche per la Principessa Peach, che sarà protagonista di una nuova avventura, anche se i dettagli per il momento sono ancora pochi. Spazio anche per la riedizione di Luigi’s Mansion 2, che assieme al gioco di Peach arriverà nel corso del 2024.

Per gli amanti del DC Universe arriva la trilogia di Batman Arkham su Nintendo Switch, comprensiva di tutti i DLC pubblicati in passato ed in arrivo nell’autunno 2023. Tocca poi a Gloomhaven, adattamento del celebre gioco da tavolo disponibile dal prossimo 18 settembre. Non può ovviamente mancare Just Dance 2024, con il rhythm game di Ubisoft che offrirà decine di nuovi brani dal 24 ottobre, per poi fare spazio a Silent Hope, Action/RPG a base di dungeon con sette diversi eroi giocabili pronto ad intrattenere gli appassionati dal 3 ottobre. Fae Farm è il prossimo gioco ad essere mostrato, assieme ad Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharge, Manic Mechanics e per il prossimo DLC di Mario + Rabbids Sparks of Hope intitolato The Last Spark Hunter, disponibile già da oggi. Tocca poi a Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro, disponibile dal primo dicembre 2023.

Arriva poi il turno di uno dei principali giochi Nintendo del 2023: Pikmin 4 si mostra in un nuovo trailer, attraverso un approfondimento dettagliato delle meccaniche, delle atmosfere e delle novità che caratterizzeranno il nuovo episodio dell’amata serie strategica e d’avventura pronta a tornare su Switch il prossimo 21 luglio. Non solo: i primi due episodi della serie, Pikmin e Pikmin 2, saranno disponibili da oggi in formato digitale, per poi arrivare in formato fisico il 22 settembre.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 conferma il ritorno di Snake su console Nintendo il 24 ottobre con i primi tre episodi di Metal Gear Solid (oltre agli originali Metal Gear per NES e MSX). Viene poi annunciata la versione Switch di Vampire Survivors, pronta per il download dal 17 agosto 2023, che lascia poi le luci della ribalta al ritorno dei tornei europei di Splatoon e di Mario Kart 8 Deluxe. Rivediamo inoltre il curioso Headbangers Rhythm Royale, mix tra un rhythm game ed un battle royale, mentre dagli autori di Sonic Mania arriva un nuovo coloratissimo Platform 3D, Penny’s Big Breakaway in arrivo a inizio 2024. Il Pacchetto 5 dei DLC di Mario Kart 8 Deluxe è pronto ad esordire nell’estate 2023 assieme a nuove piste ed ulteriori personaggi giocabili, mentre Star Ocean The Second Story R, remake del secondo episodio della serie, è ufficiale per il 2 novembre 2023. Arriva un ulteriore episodio della serie WarioWare: dal 3 novembre 2023 WarioWare Move It! sarà pronto ad intrattenere i giocatori con tanti nuovi minigiochi.

E dopo un aggiornamento su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con l’arrivo dei nuovi Amiibo di Link, Zelda e Ganondorf per l’inverno, il Nintendo Direct si conclude in bellezza con l’annuncio ufficiale di Super Mario Bros. Wonder, la nuova avventura 2D di Mario pronta a lasciare il segno dal 20 ottobre 2023. Senza dubbio una chiusura con il sorriso per i ban del baffuto idraulico.