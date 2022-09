Nintendo Direct di settembre rimandato per la morte della Regina Elisabetta, per un rumor

È di poco fa la notizia ufficiale della morte della Regina Elisabetta, che ha abbandonato il ruolo di sovrana dell'Inghilterra all'età di 96 anni. Comprensibilmente, l'evento ha sconvolto e destabilizzato la situazione internazionale, ed alcuni risvolti potremmo vederli anche nel settore videoludico.

Stando a quanto affermano alcuni insider, tra cui anche il solito Jeff Grubb, il Nintendo Direct di settembre, mai annunciato ufficialmente dalla casa di Kyoto, potrebbe subire un rinvio a causa della morte della Regina d'Inghilterra. Si tratterebbe certamente di un segno di rispetto da parte di Nintendo, che potrebbe dunque aver deciso di attendere un momento più idoneo per svelare i prossimi annunci in serbo per i possessori di Switch.

Non dovrebbe esserci invece alcun cambio in programma per il Tokyo Game Show, che chiaramente costituisce un evento ben più grande e impegnativo da organizzare e che quindi difficilmente può essere rinviato ad un'altra data.

A suggerire l'arrivo di un Direct a settembre erano stati, tra gli altri, l'insider NatetheHate2 e lo stesso Jeff Grubb, ma i piani della grande N potrebbero essere cambiati a seguito della triste notizia. Al momento parliamo semplicemente di voci di corridoio e congetture, e non c'è nulla di certo in merito. Converrà, come sempre, affidarsi alle prossime comunicazioni ufficiali di Nintendo.