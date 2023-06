Nintendo Direct: seguitelo oggi con noi su TikTok dalle 16:00

Mercoledì 21 giugno seguiremo il nuovo Nintendo Direct sul canale TikTok di Everyeye.it con Giada e Ilaria "Sam" Gentili, scopriremo insieme quali novità ha in serbo per noi la casa di Kyoto nel suo nuovo evento digitale.

L'annuncio del Nintendo Direct di giugno ci spinge però a guardare con curiosità allo spettacolo organizzato da nintendo, ed è per questo che a partire dalle ore 16:00, seguiremo in diretta il Direct sul canale TikTok di Everyeye.

Sam e Giada commenteranno in diretta lo showcase digitale della casa di Super Mario, focalizzato principalmente sui nuovi giochi per Switch in uscita nel 2023, con uno spazio appositamente dedicato a Pikmin 4, in arrivo a luglio. E si parla anche di un nuovo gioco 2D di Super Mario e del remake di un classico per Super Nintendo... che sia il tanto rumoreggiato remake di Chrono Trigger? Lo scopriremo oggi pomeriggio a partire dalle 16:00.



E alla stessa ora sul canale Twitch di Everyeye.it andrà in onda una diretta misteriosa...