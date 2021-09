Nintendo Direct di settembre 2021: un importante ritorno e tantissime novità

Il Nintendo Direct di settembre 2021 è passato agli archivi. Si è trattato di un evento dal ritmo molto sostenuto, pieno di annunci e aggiornamenti sul futuro di Nintendo Switch, per poi chiudersi con un attesissimo ritorno sparito da tempo dai radar dei videogiocatori.

Si parte con l'annuncio di Monster Hunter Rise: Sunbreak, espansione attesa per l'estate del 2022. Seguono aggiornamenti su Mario Party Superstars, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars e l'annuncio della versione Switch di Disco Elysium The Final Cut. Si passa così ai nuovi contenuti di Hyrule Warriors: Age of Calamity e a un inaspettato Chocobo GP con protagonista l'omonimo ed amatissimo pennuto mascotte di Final Fantasy.

Viene confermato che il prossimo 5 ottobre verrà svelato l'ultimo personaggio DLC di Super Smash Bros. Ultimate. E arriva quindi uno dei momento più importanti del Direct: Kirby e la Terra Perduta è stato annunciato ufficialmente con tanto di trailer e finestra di lancio. Anche Animal Crossing New Horizon sarà protagonista di un evento apposito ad ottobre, mentre Mario Golf Star Rush riceve nuovi contenuti. Spazio a Disney Magical World 2: Enchanted Edition, e tempo poi di conversioni per la console ibrida Nintendo, che ospiterà presto l'originale Star Wars: Knights of the Old Republic e Dying Light 2: Stay Human (versione Cloud). L'atteso Triangle Strategy arriva il 4 marzo 2022, e anche Metroid Dread è della partita con un nuovo, coinvolgente trailer.

Nintendo Switch Online godrà di una nuova iscrizione con nuovi, graditi contenuti: i giochi per Nintendo 64 e SEGA Megadrive, con tanto di controller appositi per giocare ai classici del passato. Tempo di collezioni, con Shadowrun Trilogy e Castlevania Advance Collection che diviene finalmente realtà. Dagli anni '90 arriva un ritorno del tutto inaspettato, rappresentato da ActRaiser Renaissance, remake del classico per SNES e già disponibile per il download. Il trailer di Deltarune ci ricorda inoltre l'arrivo del secondo capitolo.

Il Direct vede anche la comparsa di Shigeru Miyamoto, che ci parla del nuovo film d'animazione di Super Mario con un cast di attori di primo piano quali Chris Pratt e Jack Black. Arriva poi il momento del nuovo trailer di Splatoon 3, per poi concludere il Nintendo Direct con una bomba: a distanza di anni dal suo annuncio, Bayonetta 3 si mostra nel primo trailer con periodo d'uscita confermato per il 2022. Un ottimo modo, quindi, per chiudere il Nintendo Direct di settembre 2021.

Siete rimasti soddisfatti o delusi dall'ultimo evento digitale di Nintendo?