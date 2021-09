Nintendo Direct di settembre annunciato: lo seguiamo su Twitch domani sera

Nintendo ha annunciato un nuovo evento Direct della durata di 40 minuti che verrà trasmesso molto molto preso, entro la fine di questa settimana e più precisamente nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre.

"Sintonizzati alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre per un Nintendo Direct di circa 40 minuti dedicato principalmente ai giochi per Nintendo Switch in arrivo questo inverno."

La presentazione è piuttosto stringata ma svela la durata non particolarmente contenuta per un Direct (più di mezz'ora) e conferma che vedremo principalmente giochi per Nintendo Switch in arrivo durante l'inverno, tra i quali presumiamo tornerà a mostrarsi anche Leggende Pokemon Arceus, in uscita a gennaio 2022... la speranza è che ci sia spazio ovviamente anche per sorprese e nuovi annunci.



Noi ovviamente saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalla tarda serata per seguire e commentare il Direct insieme a voi, ci tratterremo anche oltre la fine della trasmissione per le impressioni a caldo, mentre nella giornata di venerdì approfondiremo nel dettaglio i nuovi annunci durante la colazione che precede il weekend.



Appuntamento quindi nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre per saperne di più sulla lineup invernale di Nintendo Switch: vi aspettate qualche sorpresa? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.