Nintendo Direct di settembre commentato in diretta su Twitch stasera dalle 23:45

Questa notte andrà in onda il Nintendo Direct di settembre, in programma per la mezzanotte di giovedì: lo commenteremo in diretta su Twitch a partire dalle 23:45 di stasera, mercoledì 4 settembre.

40 minuti di Direct dedicati ai giochi in uscita entro la fine dell'anno, già confermata la presenza di Pokemon Spada e Scudo e Luigi's Mansion 3, quasi certamente vedremo anche giochi di terze parti come DOOM Eternal (novembre) e The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition (ottobre).

Cosa possiamo aspettarci da questo Nintendo Direct? Sul fronte degli annunci e delle novità la mente corre a Bayonetta 3, un nuovo progetto di Monolith Soft, Star Fox Grand Prix e magari il tanto rumoreggiato Pikmin 4, di cui si parla ormai da molti anni.

Lo scopriremo questa notte (a cavallo tra mercoledì e giovedì), seguiteci su Twitch a partire dalle 23:45 per saperne di più su tutte le novità in arrivo su Nintendo Switch! Registrandovi al canale di Everyeye.it riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, in questo modo non perderete neanche un secondo del Direct di settembre. La replica sarà disponibile esclusivamente sul canale YouTube Everyeye on Demand dalle prime ore di domani, vi aspettiamo in ogni caso in diretta!