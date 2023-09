Nintendo Direct di settembre: data, orario, durata, giochi e rumor

Il tanto rumoreggiato Nintendo Direct di Settembre è in effetti realtà. Cosa ci possiamo aspettare dall'evento? Riepiloghiamo tutto quello che c'è da sapere in termini di data, orari, durata e i potenziali giochi nel palinsesto.

Per prima cosa, per seguire l'evento, appuntiamoci data e orario: il Nintendo Direct si terrà giovedì 14 settembre alle ore 16:00 italiane. La diretta durerà circa 40 minuti e nel tweet di riferimento la grande N ha annunciato che il focus sarà sui "titoli per Nintendo Switch in arrivo questo inverno".

Tra questi, possiamo quasi sicuramente aspettarci nuovi momenti dedicati a Super Mario Bros Wonder, la cui uscita è prevista per il 20 ottobre, o Super Mario RPG, in arrivo il 17 novembre. Altri giochi in arrivo questo inverno su Switch sono WarioWare: Move It! e Dragon Quest Monster: Il Principe Oscuro.

Nei giorni scorsi, inoltre, leak e voci di corridoio si sono affollati senza sosta. Informazioni officiose rivelano il ritorno di F-Zero su Nintendo Switch, mentre ulteriori indiscrezioni parlano di un annuncio di un nuovo Donkey Kong su Switch, o un nuovo gioco di Mario Vs Donkey Kong.

Sappiamo, inoltre, che Nintendo è al lavoro su un videogioco dedicato alla Principessa Peach, che secondo alcune ipotesi sempre più insistenti farà la sua comparsa in questo Direct con il nome di Princess Peach Showtime, e una remaster di Luigi's Mansion 2.

Bugie o verità? Non resta che scoprirlo nel corso dell'evento! Vi ricordiamo che la nostra redazione seguirà la diretta sul canale Twitch di Everyeye.it.