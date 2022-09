Nintendo Direct di settembre, nuovi leak di Grubb: ci saranno Zelda, Metroid e Fire Emblem

Mentre in rete si susseguono le indiscrezioni sul Nintendo Direct di settembre, il giornalista e insider Jeff Grubb alimenta la discussione intavolata dai tanti fan della casa di Kyoto indicando quelli che, secondo lui, saranno i videogiochi di punta di questo atteso (ma per non ora del tutto ipotetico) evento.

Nel citare le sue immancabili "gole profonde" interne alla Grande N, il redattore di VentureBeat sostiene che il colosso videoludico giapponese sia ormai in procinto di annunciare il prossimo Nintendo Direct, con preparativi giunti alle fasi finali.

Stando a Grubb, il Nintendo Direct settembrino dovrebbe essere trasmesso prima di giovedì 15 settembre, per evitare la sovrapposizione con il TGS 2022 che si terrà dal 15 al 18 settembre. Quanto alla lista dei giochi presentati, per la nota penna di VentureBeat dovremmo assistere a un video gameplay del sequel di Zelda Breath of the Wild con il nome definitivo del prossimo kolossal open world di Eiji Aonuma.

Sempre nella cornice del Direct di settembre, a detta di Grubb, sarebbe previsto il reveal delle rumoreggiate remaster Switch di Zelda Wind Waker e Twilight Princess, la presentazione di un nuovo capitolo di Fire Emblem e l'annuncio delle remaster di Metroid Prime Trilogy.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita alle ultime anticipazioni di Jeff Grubb, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sui giochi Nintendo dimenticati che vorremmo su Switch.