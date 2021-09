Nintendo Direct di settembre: reveal in arrivo per il nuovo controller N64 e GameCube?

Con l'attesissimo annuncio del Nintendo Direct di settembre, i rumor e le anticipazioni dei giorni scorsi sul reveal del nuovo controller per Switch sembrano trovare una solida (ma seppure indiretta) conferma.

Quali sorprese ha in serbo la casa di Kyoto per lo spettacolo digitale che si terrà nella notte tra il 23 e 24 settembre? Le più recenti fughe di notizie riguardanti i prossimi (e per ora non confermati) annunci di Nintendo hanno riguardato la presentazione di un nuovissimo modello di controller wireless per sistemi Switch e l'ingresso dei giochi N64 e GameCube su Nintendo Switch Online.

Nel primo caso, gli indizi raccolti in rete sono davvero circostanziati e provengono direttamente dal sito della Commissione Federale per le Comunicazioni negli Stati Uniti: a detta dell'FCC, proprio tra il 23 e 24 settembre Nintendo dovrebbe svelare i primi dettagli su di un misterioso controller per Switch.

Inizialmente, le informazioni rimbalzate in rete riferivano la possibile commercializzazione di nuovi Joy-Con senza Drift, ma con il passare delle ore sono emersi ulteriori elementi a supporto della tesi riguardante, appunto, l'arrivo sul mercato di un pad espressamente progettato per garantire un'esperienza di gioco ottimale con i titoli per Nintendo 64 e GameCube che dovrebbero essere svelati nel corso del prossimo Direct.

Per averne la conferma o la smentita definitiva, non ci resta che pazientare fino alla mezzanotte tra giovedì 23 settembre e venerdì 24 settembre per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti del colosso videoludico giapponese.