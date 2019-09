Nintendo Direct di settembre: vedremo Pikmin 4, Bayonetta 3 e il nuovo gioco Monolith?

Nella notte tra il 4 ed il 5 settembre si terrà un nuovo Nintendo Direct, focalizzato sui giochi in arrivo su Switch entro la fine del 2019, tuttavia sono in molti a credere che la trasmissione (della insolita durata di 40 minuti) riserverà non poche sorprese.

La prima potrebbe riguardare l'annuncio dei DLC di Astral Chain o una nuova presentazione di Bayonetta 3, il game designer di Platinum Games Takahisa Taura ha condiviso il Tweet dell'annuncio del Direct sul suo profilo e questo farebbe pensare a novità in arrivo da parte dello studio giapponese. Anche Soraya Saga (Art Designer di Monolith) ha fatto lo stesso e sono in molti a ipotizzare l'arrivo di un porting di Xenoblade Chronicles X o il primo reveal di Xenoblade Chronicles 3.

Altre speculazioni riguardano l'annuncio di Pikmin 4 (confermato da Miyamoto nel 2013 come gioco per Wii U e poi sparito dai radar) o del tanto rumoreggiato Star Fox Grand Prix, non manca poi chi sogna un nuovo F-Zero ma in questo caso non ci sono rumor o voci concrete a supporto. Difficilmente invece vedremo qualcosa su Metroid Prime 4, lo sviluppo è ripartito da zero a inizio anno ed è ancora presto per mostrare qualcosa di concreto sul gioco.

Un'ultima speculazione parla invece del possibile arrivo dei giochi SNES su Nintendo Switch Online, che al momento ospita solamente titoli NES. Per saperne di più non resta che attendere il nuovo Nintendo Direct in onda giovedì 5 settembre a mezzanotte, ora italiana.