Nintendo Direct di settembre con Zelda Wind Waker e Twilight Princess? Ne parla Jeff Grubb

In base alle ultime anticipazioni raccolte dal giornalista e insider Jeff Grubb, nel corso del rumoreggiato Nintendo Direct di settembre dovremmo assistere all'annuncio delle Remaster HD di Zelda Wind Waker e Zelda Twilight Princess su Switch.

Nel corso dell'ultimo podcast tenuto da Grubb, il redattore di VenturBeat si è riallacciato alle recenti indiscrezioni sull'evento settembrino che starebbe organizzando la casa di Kyoto per confermare quanto trapelato e fornire ulteriori chiarimenti.

A detta di Grubb, quindi, durante il Nintendo Direct di settembre tutti gli appassionati di The Legend of Zelda avranno modo di rituffarsi nelle atmosfere di due dei capitoli più iconici della serie. La presentazione delle versioni rimasterizzate per Nintendo Switch di Zelda The Wind Waker HD e Twilight Princess HD, presumibilmente, verrà accompagnata dall'annuncio della data d'uscita e dalle immancabili scene di gameplay che mostrino le migliorie grafiche, ludiche e contenutistiche di queste riedizioni attualizzate.

Considerando l'ancora doloroso annuncio del rinvio al 2023 di Zelda Breath of the Wild 2, è chiaro che il ritorno di Wind Waker e Twilight Princess potrebbe offrire ai fan dell'epopea di Link l'occasione ideale per recuperare (o rigiocare) su Switch queste due storiche avventure.