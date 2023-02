Nintendo Direct annunciato: data e orario dell'evento di febbraio, lo seguiamo su Twitch

Dopo diversi rumor su un nuovo Nintendo Direct dietro l'angolo, finalmente dalle parole si passa ai fatti: Nintendo annuncia il suo prossimo evento digitale, e la data è letteralmente dietro l'angolo.

Come confermato attraverso i canali social ufficiali della Grande N, la nuova edizione del Nintendo Direct andrà in onda alle ore 23:00 italiane di domani, mercoledì 8 febbraio 2023. Lo show digitale avrà una durata di 40 minuti e si concentrerà principalmente su tutte le novità della casa di Kyoto previste entro la prima metà del 2023, non solo tra le produzioni first party ma con uno sguardo anche alle produzioni terze parti ed indie più interessanti in arrivo nei prossimi mesi.

Alla luce di ciò, con grande probabilità l'attesissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in arrivo a maggio, sarà uno dei protagonisti principali del nuovo Direct, e non sono da escludere dunque nuovi filmati e video-gameplay che possano mostrarci maggiormente nel dettaglio il promettente seguito di Zelda Breath of the Wild. Ma non sono da escludere tante altre sorprese nel corso della trasmissione ed altre importanti conferme.

Se sembra difficile avere novità a tema Metroid, potrebbe essere forse l'occasione per rivedere in azione Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp e magari l'annuncio del rumoreggiato nuovo Mario Baseball. Ancora, potrebbero essere rivelate ulteriori novità per Mario Kart 8 Deluxe, con la prossima ondata di piste relativa al Pass Percorsi Aggiuntivo.

Appuntamento dunque alle 23:00 di domani sul canale Twitch di Everyeye.it, per scoprire quali sorprese ha in serbo Nintendo per i suoi fan nella prima metà dell'anno!