Nintendo Direct con Xenoblade Chronicles 3 la prossima settimana? Spuntano alcuni indizi

Gli indizi su un nuovo Nintendo Direct a settembre sono sempre più numerosi, anche se al momento manca qualsiasi conferma ufficiale in merito. Quando dovrebbe tenersi il nuovo evento della casa di Kyoto? Proviamo a fare chiarezza.

Se un nuovo Direct a settembre sembra altamente probabile ricordando lo storico delle date di trasmissione degli show Nintendo, la casa di Kyoto non ha ancora annunciato nulla, il sito spagnolo Nintenderos afferma di aver sentito che "il Direct è imminente" e questa settimana potrebbe essere quella giusta, in particolare le giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 settembre, anche se a questo punto il preavviso sarebbe minimo, sempre che Nintendo non voglia pubblicare il Direct a sorpresa come fatto più volte in passato.

Ma quali giochi vedremo durante il Direct di settembre? Sempre Nintenderos punta su Metroid Dread, Mario Party Superstars, aggiornamenti sull'ultimo personaggio di Smash Bros Ultimate, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp e probabilmente anche il tanto rumoreggiato Xenoblade Chronicles 3.

In particolare su quest'ultimo titolo c'è un piccolo indizio da non trascurare, Monolith ha infatti annunciato che il proprio sito sarà offline per manutenzione l'8 settembre in Giappone, ovvero quando in Nord America saranno le 23:00 di martedì 7 settembre. Potrebbe essere una semplice casualità ma giorno e orario corrispondono ai timeslot usati per vecchi Direct... che Monolith si stia preparando ad aggiornare i propri canali di comunicazione in vista dell'annuncio di Xeno 3?