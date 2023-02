Nintendo Direct, tutti gli annunci: da Zelda Tears of the Kingdom ai giochi per Game Boy

C'era una grande fame di novità e la casa di Kyoto non ha tradito le aspettative dei suoi giocatori: nel corso del Nintendo Direct dell'8 febbraio, il primo grande showcase fin dallo scorso mese di settembre, la grande N ha mostrato una vagonata di giochi per Switch e fatto tantissimi annunci. Ripercorriamo assieme i momenti più importanti.

Ad aprire il Nintendo Direct c'ha pensato Pikmin 4, strategico in tempo reale che si è reso protagonista di un lungo video di gameplay, impreziosito per l'occasione dall'annuncio della data d'uscita, fissata al 21 luglio 2023. Salutate le tenere e colorate creaturine di Shigeru Miyamoto, è arrivato il turno del Volume 3 del Pass Espansione di Xenoblade Chronicles 3, che comprende la nuova eroina Masha e una serie di ardue sfide con elementi rogue-like. L'uscita del DLC è programmata per il 16 febbraio, mentre il quarto e ultimo volume del Pass Espansioni è atteso prima della fine dell'anno.

Spazio poi ai balli e ai canti latino-americani del nuovo Samba de Amigo: Party Central, in uscita su Switch nell'estate del 2023, e a Fashion Dreamer di Marvelous Europe, che in una data non meglio precisata di quest'anno permetterà ai giocatori di esprimere tutto il loro stile in fatto di moda. Di tutt'altra pasta Return to Castlevania, il nuovo DLC a pagamento di Dead Cells che arricchisce il gameplay del rogue-lite e omaggia una delle serie più famose della storia dei videogiochi invitandovi nel castello di Dracula assieme a personaggi iconici come Richard Belmont e Alucard. Ad accompagnarvi, ci saranno le note di dodici cover originali e cinquantuno brani della serie Castlevania. L'appuntamento è al 6 marzo, segnatelo sull'agenda.

Bithell Games propone TRON: Identity, un'avventura a rompicapi ambientata nell'universo di TRON prevista nel mese di aprile, mentre Capcom attinge al suo catalogo dei classici per offrire un trattamento in alta definizione a Ghost Trick: Detective Fantasma, un'avventura a base di indagini lanciata originariamente nel 2010 e pronta a tornare quest'estate. Questi ultimi due progetti hanno fatto da antipasto per quella che è stata una delle più belle e inaspettate sorprese della serata, ovvero il ritorno di Level-5 con un gioco tutto nuovo chiamato DecaPolice. Combinando elementi investigativi e meccaniche da RPG a turni, promette un'avventura poliziesca a cavallo di due mondi la cui finestra di lancio e attualmente fissata in un generico 2023.

Dopo il successo di Bayonetta 3, PlatinumGames impreziosisce l'universo narrativo della serie con Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un action adventure che dal 17 marzo vi consentirà di scoprire le origini di Bayonetta, quando era ancora nota come Cereza e si aggirava nei meandri della Foresta di Avalon in compagnia del demone Cheshire.

Splatoon 3, forte di un successo di vendite strepitoso (specialmente in Giappone) ha reclamato la scena con la presentazione del Pass Espansione da 24,99 euro. Il primo dei due volumi del Pass, Coloropoli, arriverà in primavera riportando in auge la nota ambientazione del primo capitolo con tanti negozi ricchi di prodotti in vendita, esibizioni musicali e attività da svolgere; il secondo volume, la Torre dell'Ordine, verrà invece presentato a dovere nei prossimi mesi. Un altro piacevole ritorno è stato quello di Disney Illusion Island, un'avventura cooperativa in due dimensioni per 1-4 giocatori che vede Topolino, Minni, Paperino e Pippo in missione all'interno di un mondo interamente realizzato a mano. L'uscita è fissata per il 28 luglio, sono previste anche scene d'intermezzo completamente animate e una colonna sonora originale.

Altro giro, altro Pass di Espansione. Stavolta tocca a Fire Emblem Engage: il Pacchetto 2, messo a disposizione al termine del Direct, introduce i nuovi emblemi Hector (emblema della Forza), Soren (emblema dell'Acume) e Camilla (emblema della Rivelazione); prossimamente, il Pacchetto 3 aggiungerà Chrom e Daraen (emblema dei Legami) e Veronica (emblema degli Eroi), mentre il Pacchetto 4 sbloccherà una nuova storia, il Capitolo Maligno.

Don't Nod ha approfittato del Nintendo Direct per presentare Harmony: The Fall of Reverie, una nuova esperienza narrativa in uscita a giugno con protagonista Polly, una giovane donna capace di viaggiare tra il nostro mondo e quello di Reverie, dimora delle divinità. Square Enix, invece, ha usato lo showcase come rampa di lancio per la demo di Octopath Traveler II, che permette di provare le prime ore del gioco. A controbilanciare con un po' di follia ci ha pensato We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, versione rimasterizzata di We Love Katamari in uscita il 2 giugno. I membri attivi di Nintendo Switch Online potranno provare Katamari Damacy REROLL gratuitamente dal 20 febbraio con i Giochi in prova.

E poi ancora: Sea of Stars, un RPG a turni in uscita il 29 agosto ma anticipato da una demo già disponibile sull'eShop; Omega Strikers, un titolo free-to-play multiplayer online basato su incandescenti battaglie calcistiche, previsto per il 27 aprile; Etrian Odyssey Origins Collection, una raccolta dei primi tre giochi della serie Etrian Odyssey rimasterizzati in HD in arrivo il 1° giugno; Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, un doppio gioco di strategia con due campagne complete ricche di emozionanti battaglie tattiche a turni, che sbarcherà su Switch il 21 aprile; Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, in uscita il 24 febbraio (ma già disponibile sull'eShop in formato demo) con una nuova storia con protagonista Magolor.

Dopo questa carrellata, è arrivato il turno di un'altra delle grandi sorprese della serata: i giochi per Game Boy arrivano in Nintendo Switch Online, con tanto di filtro per lo schermo in stile Game Boy, Game Boy Pocket o Game Boy Color! A lancio sono disponibili:

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

GARGOYLE’S QUEST

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

In aggiunta, i giochi per Game Boy Advance sono stati aggiunti ai vantaggi di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. La line-up di lancio prevede:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

In futuro si uniranno altri giochi ad entrambi i cataloghi.

Davvero tanta roba, vero? Non è ancora finita! Subito dopo è arrivato il turno di Metroid Prime Remastered, versione rimasterizzata del Metroid Prime originale con grafica in HD e audio migliorato. L'edizione digitale è già disponibile sul Nintendo eShop, mentre l'edizione fisica arriverà il 3 marzo. Spazio poi a Master Detective Archives: RAIN CODE, un'avventura investigativa sovrannaturale con dei detective dai poteri unici in uscita il 30 giugno; Baten Kaitos I & II HD Remaster, una raccolta con i due omonimi giochi basati sulle carte attesa per quest'estate; FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, un mix di combattimenti, missioni e costruzione su un'isola misteriosa; l'annuncio di Professor Layton and The New World of Steam, nuovo capitolo della serie che vede il professore cimentarsi con nuovi enigmi in un’ambientazione totalmente inedita; un'anteprima del Pacchetto 4 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe.

Dopo un rapida carrellata con dei giochi presto disponibili su Switch (Blanc, Disney Dreamlight Valley, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Tales of Symphonia Remastered e WBSC eBaseball: Power Pros) è toccato al gran finale, sua maestà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! Un lungo trailer ha mostrato Link padroneggiare nuove abilità nelle sconfinate distese e i vasti cieli di Hyrule. Al lancio del 12 maggio sarà disponibile anche una Collector's Edition con la versione su scheda del gioco, un artbook con illustrazioni e bozzetti, una custodia SteelBook, un poster di metallo Iconart e un set di quattro spillette. Separatamente sarà disponibile anche un nuovo amiibo di Link che consentirà di sbloccare armi e materiali, oltre a un tessuto speciale per la paravela.