Nintendo domina in Giappone: è l'azienda più 'ricca' sul territorio

Se in ambito videoludico il futuro di Nintendo è tra Switch 2, giochi e streaming multimediale secondo un brevetto emerso verso a gennaio, sul fronte economico l'incredibile successo dell'azienda è stato già segnato per il territorio giapponese. Secondo le ultime stime annuali pubblicate da Tokyo Kezai, Nintendo è l'azienda più "ricca" in Giappone.

I dati riportati dalla fonte sopracitata fanno riferimento alle disponibilità liquide della società, nonché al valore delle attività di un'azienda espresse in termini economici. Secondo quanto valutato quest'anno, Nintendo è, in Giappone, l'azienda con maggior denaro detenuto. Si tratta di un'informazione alquanto importante, soprattutto a fronte del campione analizzato: su un totale delle 300 aziende più "ricche" della Terra del Sol Levante, infatti, la Grande N si è piazzata prima in classifica.

Che dire, invece, per le restanti posizioni? Qui a seguire potete trovare la top 10 completa delle 300 aziende di cui sopra:

Nintendo; Shin Etsu Chemical; Keyence; Recruit Holdings; Subaru Corporation; ast Retailing; SMC Corporation; SECOM; NEXON; FANUC.

Inoltre, all'interno dell'elenco completo analizzato da Tokyo Kezai troviamo altre nove aziende nel mercato videoludico:

Al 25° posto abbiamo Bandai Namco;

Al 38° posto abbiamo Square Enix;

Poi abbiamo Konami Group, al 50° gradino dell'elenco;

SEGA Sammy si posiziona al 63° posto;

Segue GungHo al 64° gradino della classifica;

Kadokawa è invece all'81° posto;

Infine, per quel che concerne il gaming, Capcom è all'88° gradino.

Cosa ne pensate di quanto conseguito da Nintendo? Ciò stupisce solo in parte: infatti, Nintendo ha il dominio del mercato videoludico da 19 anni.