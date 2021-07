Nintendo domina il Giappone: Switch e Monster Hunter Stories 2 primi nelle vendite

Le ultime classifiche redatte da Famitsu dipingono un mercato giapponese quasi completamente dominato da Nintendo Switch e dal suo software. Nuove uscite o titoli di catalogo, non fa molta differenza: i giochi per l'ibrida sono ovunque, e nella settimana tra il 5 e l'11 luglio hanno occupato 18 posizioni in Top 20.

Classifica videogiochi giapponese | 5-11 luglio

La prima e la seconda posizione sono state reclamate da due novità assolute, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin con 137 mila unità vendute ed eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam con 106 copie piazzate. Seguono uscite recenti come Mario Golf Super Rush (17 mila copie) e Game Builder Garage (14 mila), e un'altra sfilza di giochi per Nintendo Switch interrotta da Samurai Warriors 5 per PS4 in diciottesima posizione (4 mila copie).

[NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 137,676 (Nuovo) [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 106,597 (Nuovo) [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) – 17,333 (129,448) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 14,105 (157,753) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 12,847 (2,681,938) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 12,348 (2,044,991) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,614 (3,909,308) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 9,298 (2,261,196) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 8,272 (187,505) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,434 (4,333,576) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 6,933 (805,364) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,208 (6,819,664) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 5,524 (2,285,466) [NSW] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) – 5,324 (55,570) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 5,237 (1,929,324) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4,582 (743,542) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 4,533 (4,080,005) [PS4] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) – 4,409 (70,376) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,304 (3,896,920) [PS4] Scarlet Nexus (Bandai Namco, 06/24/21) – 3,581 (29,546)

Classifica console giapponese | 5-11 luglio

Immutati gli equilibri in ambito hardware, dove Nintendo Switch continua a dominare sia con la sua versione classica, sia con la sua iterazione portatile Lite. Seguono i due modelli di PlayStation 5 e PS4, che con meno di 1.000 unità sembra ormai essersi avviata sul viale del tramonto. Molto contenute, come da prassi in Giappone, le vendite delle Xbox.

Switch – 52,867 (16,547,989) Switch Lite – 16,416 (3,947,619) PlayStation 5 – 12,271 (744,377) PlayStation 5 Digital Edition – 2,133 (144,964) PlayStation 4 – 678 (7,797,187) New 2DS LL (including 2DS) – 628 (1,167,979) Xbox Series X – 579 (45,293) Xbox Series S – 487 (15,867)

Sarà interessante scoprire l'impatto che avrà sul mercato la nuova Nintendo Switch OLED, in uscita l'8 ottobre di quest'anno.