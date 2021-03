Nintendo domina in Giappone: la top 10 della classifica software è tutta di Switch

Come ogni settimana, Famitsu ha pubblicato i dati di vendita relativi al mercato giapponese, e senza troppe sorprese troviamo nuovamente Nintendo in una posizione di dominio incontrastato. La casa di Kyoto ha venduto un totale di 72.610 Switch nell'ultima settimana, riuscendo ad imporsi anche nella classifica software.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury si conferma nuovamente al primo posto della classifica dei titoli più venduti nel Paese del Sol Levante (in UK è invece stato superato da Mavel's Spider-Man Miles Morales), con il solito Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! di Konami e Ring Fit Adventure a completare il podio. Come potete notare scorrendo l'elenco che vi riportiamo più in basso, Nintendo è riuscita ad occupare l'intera top 10 con i giochi per Switch:

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 41,734 (518,121) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 25,287 (2,031,842) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 18,802 (2,452,076) [NSW] A-Train All Aboard! Tourism (Artdink, 03/12/21) – 16,179 (New) [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous, 02/25/21) – 12,917 (248,990) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,231 (3,726,462) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10,947 (4,198,272) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 10,055 (6,690,200) [NSW] Bravely Default II (Square Enix, 02/26/21) – 9,720 (122,622) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 8,690 (1,852,323)

Passando alle vendite hardware, troviamo Switch e Switch Lite ancora una volta in prima e seconda posizione, ma si registra anche un incremento riguardante PlayStation 5, che evidentemente ha beneficiato di restock più consistenti da parte di Sony in questi ultimi giorni.