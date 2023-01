Nintendo domina incontrastata le vendite in Giappone da 18 anni

Sappiamo bene come Nintendo Switch continui a rimanere in vetta alla classifica giapponese da ormai innumerevoli settimane, e come neanche l'arrivo di PS5 (seppur severamente penalizzata dalla crisi produttiva nei mesi scorsi) sia riuscita a togliere lo scettro alla console ibrida nel Paese del Sol Levante.

Grazie ai numeri diffusi da Famitsu nel suo report annuale su risultati hardware e software, scopriamo come il dominio della grande N in Giappone perduri ormai da ben 18 anni consecutivi. Soltanto quest'anno 9 giochi su 10 presenti nella top 10 portano il marchio di Nintendo Switch, con la console ibrida che si è naturalmente confermata come la piattaforma più venduta in assoluto negli ultimi 12 mesi.

Nintendo domina le classifiche software in formato retail ogni anno in Giappone dal 2004, che è stato l'ultimo anno in cui la compagnia non si è potuta fregiare della maggior parte dei giochi in top 10. Quell'anno la PS2 ebbe la meglio davanti al Game Boy Advance e Nintendo GameCube (otto dei primi dieci giochi nel 2004 erano sulla piattaforma Sony). Da allora, la maggior parte dei dieci giochi più venduti in Giappone ogni anno è stata per piattaforme Nintendo, secondo i dati di Famitsu.

Dal 2004, il gioco annuale più venduto in Giappone è stato per una piattaforma non Nintendo solo due volte (Dragon Quest VIII nel 2004 e Monster Hunter Portable 2nd G nel 2008). 13 degli ultimi 19 best seller annuali sono invece stati pubblicati dalla casa di Kyoto.

Quest'anno hanno avuto ampiamente la meglio Pokémon Scarlatto e Violetto che hanno infranto ogni record per Nintendo e la serie di appartenenza. Nella top 10 è riuscito ad inserirsi Elden Ring in versione PS4, classificatosi al decimo posto.

Sul fronte hardware, solo in uno degli ultimi 18 anni una console non Nintendo è arrivata al top in Giappone: PSP nel 2010. Ogni altro anno Nintendo DS, 3DS o Switch sono stati l'hardware di maggior successo. Quest'anno, Switch ha venduto più di tre volte rispetto a ogni altra console combinata, con vendite totali di oltre 4,8 milioni, portando il totale della sua base installata in Giappone a oltre 27,7 milioni di unità.