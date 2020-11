Nintendo dominerà in Giappone, Microsoft e Sony in difficoltà per Bloomberg

Un lungo report di Bloomberg a cura di Takashi Mochizuki e Serkan Toto prova ad analizzare la situazione del mercato giapponese in vista dell'imminente debutto di Xbox Series X/S e PlayStation 5. Come si evolverà la situazione nel paese del Sol Levante?

Secondo gli autori dell'analisi, Nintendo continuerà a dominare il mercato giapponese così come fatto negli ultimi anni dopo il lancio di Switch, vero e proprio mattatore delle classifiche giapponesi insieme ai giochi first party della casa di Kyoto, con produzioni come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate, Animal Crossing New Horizons e Pokemon Spada e Scudo che hanno riscosso un enorme successo di pubblico e critica.

Il trend positivo di Nintendo non si fermerà e stando al report, sopratutto ora che l'ascesa di Sony in Giappone sembra essersi arrestata, i due giornalisti hanno accusato il colosso nipponico di non considerare più il Giappone un territorio strategico a vantaggio di USA ed Europa, affermazione però smentita con forza da un portavoce della compagnia.

Microsoft non ha mai riscosso particolare successo in Giappone e secondo Serkan Toto "la situazione non cambierà nei prossimi anni" e lo stesso analista afferma di "non capire come mai Microsoft sia ossessionata dal voler avere successo in Giappone."

Considerando questi fattori, Nintendo è destinata a "dominare anche nei prossimi anni", questa la conclusione della testata. Siete d'accordo con queste affermazioni oppure no? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.