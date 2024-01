Nintendo ha il dominio del mercato giapponese da 19 anni, quando PSP riuscì a superarla

Sulle pagine di Famitsu continuano ad arrivare nuovi report relativi al 2023, gli ultimi dei quali hanno ribadito il dominio di Nintendo sul mercato nipponico.

Anche lo scorso anno, infatti, Nintendo si è posizionata al primo posto della classifica delle console più vendute grazie alla sua Switch, che sebbene sia prossima al pensionamento non ne vuole sapere di cedere il posto ai competitor. Stando a quanto dichiarato da Famitsu, questa posizione di dominio è stata interrotta solo per qualche settimana da PlayStation 5, ma ha poi ceduto nuovamente il passo alla console ibrida della Grande N. Si parla di 4 milioni di console vendute in Giappone nel 2023 e 32 nell'intero ciclo di vita: si tratta di una grossa fetta del totale di Switch vendute nel mondo, che dovrebbe corrispondere a 132 milioni.

Per chi se lo stesse chiedendo, è il diciannovesimo anno di fila che l'azienda di Kyoto si classifica in prima posizione. L'ultima volta che qualcuno è riuscito a superarla è stato nell'ormai lontano 2004, quando PSP (PlayStation Portable) riuscì a spodestare Nintendo, che poi nel corso degli anni è riuscita a riprendersi con DS, 3DS e poi Switch.

