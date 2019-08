Nintendo: Doug Bowser alla Managers Conference di GameStop! Direct in arrivo?

GameStop ha attirato l'attenzione dell'intera community Nintendo nel corso degli ultimi giorni: all'interno dei database dell'azienda sono infatti stati avvistati dodici placeholder per giochi Switch.

La notizia, diffusa su Twitter dall'ormai più che nota insider Sabi, ha prevedibilmente provocato il diffondersi di voci di corridoio e speculazioni sull'annuncio piuttosto imminente di un nuovo Nintendo Direct. Ora, i rumor si intensificano in seguito ad un secondo interessante avvistamento. Il Presidente di Nintendo America ha infatti annunciato su Twitter la sua partecipazione ad un vertice di GameStop. In particolare, Doug Bowser ha preso parte alla Managers Conference 2019 della Compagnia nel corso della giornata di lunedì 26 agosto, come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news. Come riportato dal portale Nintendo Soup, in passato anche l'ex Presidente di Nintendo America, Reggie Fils-Aime, ha partecipato a tali eventi, per aggiornare i vertici GameStop sulle release Nintendo.



Il Tweet di Bowser ha dunque intensificato le speculazioni ed i rumor relativi ad un nuovo Nintendo Direct, da trasmettersi magari nel corso del mese di settembre. Ad ora, tuttavia, nessuna annuncio o conferma in merito è giunta da parte della Casa di Kyoto. Lo scorso anno, un Direct è stato trasmesso in data 14 settembre: per sapere se anche il settembre di quest'anno vedrà un nuovo appuntamento targato Nintendo, non resta che attendere eventuali comunicazioni in merito! Nell'attesa, vi segnaliamo che un'interessante avvistamento su Amazon ha dato alimentato sospetti legati ad un arrivo di Overwatch su Nintendo Switch.