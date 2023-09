Nintendo DS nostalgia: colorare la PictoChat di nero con il pennino? Lo avete fatto tutti!

Tra la fine del 2004 ed i primi mesi del 2005 esce in tutto il mondo il Nintendo DS, l'innovativa console portatile a doppio schermo, pennino e touch screen di Nintendo pronta a sdoganare un modo inconsueto di giocare. Ed installato all'interno della piattaforma c'era anche un piccolo gioco in omaggio: PictoChat.

Software accessibile attraverso la home del DS, PictoChat è nato proprio con lo scopo di far sperimentare ai giocatori tutte le caratteristiche peculiari ed innovative del sistema, una sorta di "tech demo" utile per prendere familiarità con l'allora nuovo hardware portatile. Con questo particolare software di comunicazione, che consentiva via LAN di collegare tra loro fino a 16 persone così da farle interagire tra loro scrivendo testi o dipingendo la schermata, la maggior parte degli utenti del DS hanno avuto il loro primo contatto con la celebre console portatile della Grande N (vi ricordiamo a tal proposito tre giochi indimenticabili usciti su Nintendo DS).

Tramite le schermate di PictoChat non ci si limitava soltanto a riportare brevi messaggi sul touch screen grazie al pennino, ma era possibile anche utilizzare colori e realizzare così disegni primitivi, ad ulteriore prova di cosa era possibile creare con le tecnologie del DS. Sperimentare era la parola chiave, anche in maniera semplice e banale pur di scoprire tutti i segreti del touch screen: ed ecco quindi che almeno una volta un po' tutti avremo provato a colorare tutto di nero lo schermo di PictoChat proprio per capire fino a che punto le capacità del DS si spingevano, restando colpiti dall'originalità e dalle possibilità che l'handheld Nintendo avrebbe potuto offrire con i suoi migliori giochi nel corso degli anni (curiosi di sapere qual è il gioco più venduto di sempre per Nintendo DS?).

Anche voi avete colorato interamente di nero lo schermo di PictoChat? Oppure avete usato il software in maniera più ingegnosa? Condividete con noi i ricordi sul vostro primo impatto con l'ormai iconico DS!